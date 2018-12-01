Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz"

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz."

SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE



"Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz."

"Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız."

YEMEN KRİZİ



"Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor."

"Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır."

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

“Alçakça bir cinayettir. Öylede kalacaktır. Veliaht prensin suçu sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız, yaklaşımını kabullenmek mümkün değildir. Kaçıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi. Bu cinayetin tüm yönüyle ortaya çıkarılmasının Suudi Arabistan’ın da faydasına olacağını inanıyorum”

RUSYA İLE VİZELERİN KALDIRILMASI

"Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi."

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI

"Benim ülkemde şu an 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsani davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz."