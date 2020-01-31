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479 bin Suriyeli adreslerinde bulunamadı

İstanbul Valiliği, adres beyanı uyuşmayan Suriyelilerin kamu kurumlarından yararlanmada zorluk yaşayabileceklerini açıkladı

İHA | 31.01.2020 - 19:34..
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İstanbul'da 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan kontrollerde "Geçici Koruma Kapsamı"nda bulunan 479 bin 420 Suriyelinin adres beyanlarında uyuşmazlık olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Suriyelilerin adreslerini 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yaparak güncellemelerinin zorunlu olduğu kaydedildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"ADRES UYUŞMAZLIĞI VAR"

“İstanbul’da “Geçici Koruma Kapsamı”nda bulunan 479 bin 420 Suriyeli’nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması” yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.

"ADRES UYUŞMAZLIĞI OLANLAR KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANAMAYACAK"

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur.
İkamet adresi güncel olmayan Geçici Koruma Sahibi” Suriyelilerin; Kamu kurumları / Eğitim (Okullar), Sağlık (Hastaneler\Eczaneler), işyerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır.”

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