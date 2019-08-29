48 MP kameralı Meizu 16s Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, geçtiğimiz nisan ayında düzenlediği bir etkinlikte, ekranında hiçbir çentik veya kamera deliği bulunmayan ve gücünü Snapdragon 855 gibi üst düzey bir işlemciden alan 16s modelini resmi olarak tanıtmıştı. Şirket şimdi ise gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden alan 16s Pro modelini duyurdu.

Meizu 16s Pro'nun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

MEIZU 16s PRO ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde ve 2232 x 1080 çözünürlüğünde FULLHD+ ekrana sahip olan Meizu 16s Pro, Qualcomm Snapdragon 855+ gibi üst seviye bir işlemciden güç alıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa çıkacak telefonda 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği bulunuyor.

48 MP'lik Sony IMX586 sensörüne sahip ana kamera ile kullanıcılarla buluşacak Meizu 16s Pro, bunun yanında 20 MP'lik Sony IMX350 sensörüne sahip telefoto kamera ve 16 MP'lik Sony IMX481 sensörlü ultra geniş açı kamera barındırıyor. Telefonun ön tarafında ise yüz tanıma özelliğine sahip 20 MP tek bir kamera bulunuyor.

Meizu 16s Pro, ekrana gömülü parmak izi özelliği ile kullanıcılarla buluşurken, telefonda aynı zamanda 24W hızlı şarj destekli 3600 mAh batarya bulunuyor.

Meizu 16s Pro'nun fiyatlandırması ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 376 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 418 dolar

8 GB RAM + 256 GB depoalama sürümü: 460 dolar

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