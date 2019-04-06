48 MP kameralı Meizu 16s’nin özellikleri belli oldu

Şimdiye kadar ortaya çıkan birçok söylentiden sonra, Meizu’nun yeni üst seviye telefonu Meizu 16s, Çin'de T9A, M971Q model numarasıyla resmi olarak onaylandı. Sızıntılara göre oldukça ince çerçevelere sahip olacak telefonun detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

MEIZU 16s ÖZELLİKLERİ

Qualcomm Snapdragon 855 gibi oldukça güçlü bir işlemciden gücünü alacak olan Meizu 16s, 6,2 inç büyüklüğe sahip FULL HD+ Super AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB, 8 GB RAM ve 128 GB, 256 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenen telefonda 48 megapiksellik Sony kamera ve özellikleri bilinmeyen ikinci bir kamera bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera bulunacak.





Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak telefon, ayrıca 24W hızlı şarj desteğine sahip 3540 mAh batarya kapasitesi barındıracak. Fiyat-performans telefonlarıyla bilinen Meizu, oldukça üstün özelliklere sahip bu telefonda nasıl bir fiyatlandırma yoluna gideceği şimdilik bilinmiyor. Meizu 16s çok yakında tanıtılarak raflardaki yerini alacak.

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