48 MP kameralı Moto Z4'ün yeni görüntüleri ortaya çıtkı

Lenovo'ya bağlı olarak hizmet veren Motorola, yakın bir zamanda yeni orta-üst seviye telefonu Moto Z4'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Her ne kadar tanıtım etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği bilinmese de telefona ait bazı görüntüler ortaya çıktı.

Yapmış olduğu güvenilir akıllı telefon sızıntılarıyla oldukça tanınan Evan Blass, Twitter üzerinden yeni Moto Z4'ün görüntülerini paylaştı.

MOTOROLA MOTO Z4

Görüntülere baktığımızda telefonun, damla çentikli bir ekranla karşımıza çıkacağını görüyoruz. Oldukça ince çerçevelere sahip telefonun, arka tarafında ise yuvarlak bir tasarıma sahip tek bir arka kamera ve onun hemen altında LED flaş ışığı göze çarpıyor. Kamera bölümünün hemen alt tarafına ise yuvarlak Motorola logosu yerleştirilmiş.

Arka tarafın en altında bulunan delikli sarı kısım ise harici donanımlar eklenebilen motomod, bağlantı noktası gibi görünüyor. Görüntülerde herhangi bir parmak izi okuyucusunun bulunmaması, telefonun ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile gelebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Telefon ile ilgili teknik özellikler henüz resmi olarak doğrulanmasa da şimdiye kadar elde edilen sızıntılar şu şekilde:

6,4 inç büyüklüğünde ekran

48 MP arka kamera

25 MP ön kamera

Snapdragon 675 işlemci

3600 mAh batarya

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