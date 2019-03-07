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48 MP kameralı Oppo F11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo'nun yeni orta seviye akıllı telefonu F11 Pro, resmi olarak tanıtıldı. Telefonun detaylı özelliklerini inceliyoruz.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 09:29..
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Oppo, orta segmentteki yeni telefonu F11 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Özellikle iddialı tasarımıyla dikkat çeken telefonun tasarım ve teknik özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

oppo f11

OPPO F11 PRO ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip Oppo F11 Pro, neredeyse çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip. Kamera konusunda da oldukça iddialı olan telefonun arkasında 48 MP + 5 MP olmak üzere iki adet kamera bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera yerleştirilmiş.

oppo f11 pro

MediaTek Helio P70 işlemcisinden gücünü alan Oppo F11 Pro'nun, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM, + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan telefon, 4000 mAh kbatarya kapasitesine sahip. Oppo, telefonun satış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı.

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