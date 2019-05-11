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48 MP kameralı Realme X'in özellikleri ortaya çıktı

15 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak Realme X'e ait özellikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 11:21..
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Realme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Realme X adlı yeni akıllı telefonunu 15 Mayıs'ta Çin'de tanıtacağını açıklamıştı. Sahip olduğu özellikler ile üst seviye bir telefon olması beklenen Realme X'e ait yeni bilgiler TENAA sertifikasında ortaya çıktı.

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REALME X ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğüne sahip Full HD+ AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak Realme X, sekiz çekirdekli 2.2GHz hıza sahip bir işlemciden gücünü alacak. Henüz belli olmayan bu işlemcinin Snapdragon 710 veya Snapdragon 730 olması bekleniyor.

realme

4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak telefonda, 48 MP + 2 MP çift arka kamera bulunacak. Telefonun ön kamerası ise üstten açılıp kapanabilen bir mekanizmaya yerleştirilen 16 MP çözünürlüğüne sahip olacak.

realme

Bu bilgilere ek olarak ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip olması beklenen Realme X, 3700mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon hakkında yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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