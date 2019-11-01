48 MP kameraya sahip en iyi 5 akıllı telefon

Son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, birden fazla arka kamera kurulumu sıkça karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon üreticileri, farklı kamera özelliklerini telefonlara ekleyerek rekabeti farklı bir boyuta taşımış durumca.

Peki akıllı telefon üreticileri sadece kamera sayısına mı odaklanıyor? Tabii ki hayır. Üreticiler son zamanlarda piyasaya sürdüğü telefonlarda, 48 megapiksel görüntü sensörlerini sıklıkla kullanmaya başladı. Daha çok megapikselin daha kaliteli fotoğraflar anlamına gelmeyeceği artık herkes tarafından biliniyor, ancak üreticiler yeni bir pazarlama stratejisi olarak megapiksel değerlerini sürekli artırma yoluna gidiyor.

Bu yazımızda, son zamanlarda piyasaya çıkan ve 48 MP kamera barındıran en iyi 5 telefonu sizler için listeledik.

1. OPPO RENO

Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile donatılmış yeni bir akıllı telefon olan Oppo Reno, ülkemizde de satılan telefonlar arasında bulunuyor. Telefonun üst tarafından açılan 16 MP kamerası sayesinde ilginç bir tasarıma sahip telefon, 10x kayıpsız zoom teknolojisi ve 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kameraları ile dikkat çekiyor.

6 GB RAM + 128 GB depolama, 6 GB RAM + 256 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle gelen Oppo Reno, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 4.065mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

2. XIAOMI MI 9

Xiaomi'nin üst segmentteki en yeni telefonu olan Mi 9, Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra 20 MP ön kamera ve 48 MP + 16 MP + 12 MP üçlü arka kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine sahip telefonda 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

3300 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi Mi 9, 4 bin 800 TL civarında bir fiyat etiketiyle ülkemizde satılıyor.

3. XIAOMI REDMI K20 PRO

K20 modelinde olduğu gibi 6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDR ekran ile gelen Redmi K20 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'den alıyor. 6 GB RAM + 64/128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek üst seviye telefon, tıpkı K20 modelinde olduğu gibi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ön kamera yine telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K20 Pro'nun, fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği : 361 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 376 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 405 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 434 dolar

4. SAMSUNG GALAXY A80

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde, tamamen çentiksiz ve kamerasız Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A80, 48 MP + 8 MP + ToF derinlik kamerası olmak üzere üç arka kameraya ile karşımıza çıkıyor. Orta-üst seviye telefonların en güçlüleri arasında yer alan telefon, gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonda, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Arka kameraları kızaklı bir sisteme yerleştirilen Galaxy A80'de, kızağın üst taraftan açılmasıyla arka kameralar ön tarafa çevriliyor. Böylelikle telefonda bulunan güçlü arka kameralar, aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor.

5. ONEPLUS 7 PRO

90Hz yenileme hızına sahip ekranı sayesinde oldukça ses getiren OnePlus 7 Pro, 48 MP kameraya sahip bir başka akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda telefonu daha da hızlı yapan süper hızlı UFS 3.0 depolama teknolojisine sahip ilk cihaz olma özelliğine sahip telefonda, 48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkan OnePlus 7 Pro, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor. Telefon aynı zamanda Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor.

48 MP KAMERAYA SAHİP DİĞER AKILLI TELEFONLAR İSE ŞU ŞEKİLDE

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