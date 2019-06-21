Çipras Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB zirvesinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri 'illegal' olarak değerlendirildi ve liderler 'uygun karşılık verme' yönünde tutumlarını açıkladı.

AB zirvesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Çipras da "Türkiye'nin saldırganlığında artış var, bu sadece Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkisinde gözlemlediğimiz bir şey değil, aynı zamanda ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa ile de yaşanıyor." dedi.

TEHDİT ETMEYE KALKTI

AB'nin, Türkiye'ye artan saldırgan tutumu nedeniyle açık bir mesaj verdiğini de söyleyen Çipras, bu tutumunda ısrar etmesi halinde Ankara'nın, 'bazı sonuçlarla karşılaşacağını' da söyledi.

Ancak Yunanistan lideri, Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini vurguladı.