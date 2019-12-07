Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı konuşmasında geçtiğimiz gün Güngören Belediyesi'nde gerçekleşen 'ayağa kalkma' skandalına da değindi ve oldukça sert konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan dava adamı olmaz VİDEO

KİBİR ABİDELERİNİN BU DAVADA YERİ OLAMAZ

Erdoğan, "Sadece kendi ajandasında kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Bulunduğu makama güvenerek gönül kıran kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın biz de parti görevi ile ilgili kalemini kırarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

KENDİ HÜSRANLARINI DA HAZIRLAR

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, kendi hüsranlarını da hazırlar.

Yolsuzluğu, haksızlığı, çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür vasıflardaki insanların kapımızdan içeri girmesi dahi bizim için zuldür.







FRANSA'NIN HALİ ORTADA

Fransa'nın şu anda hali ortada. Fransa'da her yer yanıyor, yıkılıyor. Niye? Zulüm ile abad olunmaz, onun için.

İSTANBUL'UN NABZINI İYİ TUTARSAK TÜRKİYE'Yİ YAKALARIZ

İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehirdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak Türkiye'yi de yakalamış oluruz.

AK PARTİ GÜNDEM BELİRLER

AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.

SURİYE HALKI 'ÇIKIN' DEMEDİKÇE ÇIKMAYACAĞIZ

Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da 'Teşekkür ederiz artık gidebilirsiniz.' demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız.

DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK YARINLARA YÜRÜYECEK

Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürüyecek." diye konuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri İl Başkanları Toplantısı'nın istişare bölümüne davet etti.