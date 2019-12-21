Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri kadın, 22 kişiyi gözaltına aldı.
SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Gözaltına alınan A.A., E.D., O.Y., E.C, U.K, A.K., T.B., M.A., T.Y., S.S., T.G., O.D., O.N.C., Ü.K., A.C., M.F.D., A.A., İ.Ş., G.A., Y.E.A., Ü.A., E.S. olmak üzere 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ünye Adliyesi'ne çıkartıldı.
19'U TUTUKLANDI
19 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.