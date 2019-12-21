taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u, tutuklandı.

DHA | 21.12.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, biri kadın, 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan A.A., E.D., O.Y., E.C, U.K, A.K., T.B., M.A., T.Y., S.S., T.G., O.D., O.N.C., Ü.K., A.C., M.F.D., A.A., İ.Ş., G.A., Y.E.A., Ü.A., E.S. olmak üzere 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Ünye Adliyesi'ne çıkartıldı.

Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

19'U TUTUKLANDI

19 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

292
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

322
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

84
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

108
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

54
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

81
İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

İngiltere'de istihbarat ajanlarının suç işlemesi yasallaştı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir