Ordu’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Balıkesir'de aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızını otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Park yasağını ihlal eden araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı kasım sonunda bu işi bıraktı.

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Doğu Türkistan için sessiz çığlık

Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü protesto etmek amacıyla tüm Türkiye tek ses, tek yürek oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, on binlerin katılımıyla sessiz bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi.