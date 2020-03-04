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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat, mart ayında da dopdolu.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 15:54..
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YKKSY’nin bu haftaki etkinlik programında 5 Mart Perşembe günü Sanat Dünyamız Söyleşileri kapsamında performans sanatı konuşulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlikte ise Selçuk Baran'ın öyküsü "Türkân Hanım'ın Ölümü" teatral bir öykü okumasına dönüşecek.

8 Mart Pazar günü düzenlenecek olan Anne Babalar İçin Seminerlerde çocuğun kitap seçimine bilinçli yaklaşım ve yine aynı gün yapılacak olan Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri’nde ise çocuk cinselliğinden yola çıkarak, bireyin cinselliği ve cinsiyeti konusunu ele alınacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

ETKİNLİK PROGRAMI

5 Mart 2020 Perşembe Sanat Dünyamız Söyleşileri Radikal Bir Varoluş:

Performans Sanatı Sanat Dünyamız dergisinin dosya konusu olan “Performansın Dönüşümü”nden yola çıkılarak hazırlanan “Sanat Dünyamız Söyleşileri”, yeni konuk ve konularıyla devam ediyor. Sanat tarihçisi ve eleştirmen Fırat Arapoğlu’nun moderatörlüğünde

5 Mart Perşembe günü saat 18:30’da Loca’da düzenlenecek “Radikal Bir Varoluş: Performans Sanatı” başlıklı ikinci söyleşiye fotoğraf ve performans sanatçısı Orhan Cem Çetin, tiyatro sanatçısı Yeşim Özsoy ve dansçı, koreograf Aydın Teker konuk olacak. Performansın bir varoluş biçimi olarak ele alınacağı söyleşide, 1990’lı yılların öne çıkan üretimlerinin üzerinde durularak Türkiye’deki performansın geçmişi ile günümüzde geldiği nokta mercek altına alınacak.

7 Mart 2020 Cumartesi Türkân Hanım’ın Ölümü Teatral bir öykü okuması Orta yaşlarında güzel bir kadın, antika eşyaların görkemi içinde ve sımsıkı kapalı perdelerin ardında geçen bir hayat, bu tekdüzelikle tezat oluşturan coşkulu akşam sofraları, ölüm tutkusu ve bu tutkunun ardındaki sırlar... Selçuk Baran'ın (1933-1999) Kış Yolculuğu kitabının ilk öyküsü olan "Türkân Hanım'ın Ölümü"

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

KADINLAR UNUTULMADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart Cumartesi günü saat: 17:00’da Loca sahnesine taşınıyor. Gizemli ve hüzünlü bir kadının yaşamını çevresindeki kişilerin ağzından aktaran öykü, Tiyatro Hemhal'in yorumuyla "teatral bir öykü okuması"na dönüşüyor. Ayşe Draz’ın yönettiği oyunun oyuncuları Kayhan Açıkgöz, Ekremcan Arslandağ, Nezaket Erden, Pınar Güntürkün, Hakan Emre Ünal, dramaturg Özlem Hemis. 8 Mart 2020 Pazar Anne Babalar İçin Seminerler Çocuğun Kitap Seçimine ve Okumasına Bilinçli Yaklaşma 2011’den bu yana Yapı Kredi Kültür Sanat başta olmak üzere birçok eğitim kurumunda çocuklarla yaratıcı okuma atölyeleri düzenleyen Çiğdem Odabaşı, bu defa anne babaları çocukların okuma maceralarına dahil ediyor.

ÇOCUK KİTABININ İNCELİKLERİ

8 Mart Pazar günü saat: 15:30’da Loca’da yapılacak olan ve çocuklara kitap alırken akla takılan “çocuk kitabı nasıl olmalı”, “olumlu ve olumsuz temalar nelerdir”, “bir çocuk kitabını seçerken kriterler neler olmalı” vb. soruların ele alındığı seminerlere tüm anne babalar davetlidir.

8 Mart 2020 Pazar Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri Düşlemden Eyleme Cinsellik “Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri”nde bu ay, Talat Parman ve Sezai Halifeoğlu, cinsel dürtü, içgüdü, çocuk cinselliğinden yola çıkarak, bireyin cinselliği ve cinsiyeti konusunu ele alacak.

8 Mart Pazar günü saat: 18:00’da Loca’da yapılacak ve cinselliğin nasıl ortaya çıktığı sorusunun yanıtlarının tartışılacağı söyleşide, cinselliğin anlamı ile cinsel kimlik konularında psikanalizin yaklaşımları konuşulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

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