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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan askerlerin ailelerine, başsağlığı telgrafı gönderdi.

AA | 24.09.2019 - 12:04..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin aileleri ile Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucusunun ailesine, başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler Fikret Dinçer ve Volkan Tantürk ile Diyarbakır'da mayın/EYP kontrolü sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Tarkan Nemutlu'nun ailelerine birer telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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