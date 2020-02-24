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Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

Önceki akşam hastane çıkışı görüntülenen Defne Samyeli, arabasıyla kameramanın ayağının üzerinden geçti.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 08:22..
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Defne Samyeli, önceki gece Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Samyeli, sahneden iner inmez soluğu hastanede aldı. Boğazında bir problem yaşadığını belirten şarkıcı, “Boğazımda ufak bir sorun vardı.” dedi.

Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

KAÇMAK İSTERKEN KAMERAMAN EZDİ

Cem Yılmaz’la ilgili sorulardan kaçmak için gaza basan Defne Samyeli, trafiğin ileride tıkanmasıyla yeniden durmak zorunda kaldı. Önündeki aracın yolu kapatmasından dolayı ilerleyemeyen şarkıcı, geri gitmek isteyince olanlar oldu. Panik halinde gaza basan Samyeli, bir kameramanın ayağını ezdi. 6-7 saniye boyunca lastiğini kameramanın ayağından çekemeyen şarkıcı, şok geçirdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim.” dedi. Daha fazla konuşmak istemeyen şarkıcı, muhabirlerden müsaade alarak evine gitti.

Ayağı ezilen ve hastaneye giden kameramanın, doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.

Defne Samyeli kameramanın ayağını ezdi

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