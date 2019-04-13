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Hollanda'da 49 çocuğun babası aynı kişi çıktı

Tüp bebek kliniği bulunan bir doktorun tedavi sırasında kendi spermlerini kullandığı ve 49 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 20:08..
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Hollanda'da bir klinikte doktor, tüp bebek tedavilerinde kendi spermlerini kullanmıştı. Doktorun bu yaptığı yargıya taşınmıştı.

2017 yılında yargıya taşınan dava, elde edilen DNA testlerinin ardından mahkemenin verdiği kararla sonuca bağlandı. Doktor Jan Karbaat Nisan 2017'de 89 yaşında ölmeden önce şüpheli durum ortaya çıktı. Skandalın patlamasından 2 yıl sonra kliniği kapatılan Karbaat, 60 kadar çocuğun babası olduğunu kabul etti.

Hollanda'da 49 çocuğun babası aynı kişi çıktı

49 ÇOCUĞUN BABASI 1 DOKTOR

Ancak klinikte tedavi gören hastalardan 49'nun açtığı dava cuma günü karara bağlandı. Davacı 49 aile ile Karbaat'tan alınan örnekler DNA testine tabi tutuldu. Test sonucu 49 çocuğun babasının Doktor Karbat olduğu doğrulandı.

Davacı aileler yıllar süren belirsizliğin son bulması nedeniyle mutlu olduklarını ve kendileri hakkındaki gerçeği sonunda öğrendiklerini söyledi.
Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

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