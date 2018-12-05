Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yolbilen ve Yaylacık köyü kırsalında, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 2 Aralık'tan itibaren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yürütüldüğü belirtildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde iki kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 7/65 mm çapında tabanca ve şarjörü, çeşitli cins ve miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış ateşleme sistemi ve kablo, flaş bellek ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

Yapılan açıklamada, teröristlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.