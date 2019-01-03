Enflasyon rakamları açıklandı

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Gülriz Sururi'ye ilginç başsağlığı ilanı

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Sururi'nin ölümüne ilişkin gazeteye ilan verildi ancak ölüm ilanında ne bir rahmet ne de bir baş sağlığı dileği yer alıyor.