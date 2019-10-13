Köpekten kaçarken otomobil çarptı

Düzce Üniversitesi öğrencisi Furkan Kuşçu (20), yolun karşısına geçmek için ışıkların yanmasını beklerken, yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

KURTULMAK İÇİN YOLA KOŞTU

Furkan Kuşçu, köpeklerden kurtulamayacağını anlayınca kara yoluna doğru koşmaya çalıştı. Bu sırada Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.B.’nin kullandığı 06 M 3318 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Furkan Kuşçu’ya çarptı.

Düzce’de köpeklerden kaçmaya çalışan gence araba çarptı ViDEO

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle Furkan Kuşçu yere savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından Furkan Kuşçu, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZANIN TANIKLARI

Kazayı gören vatandaşlar ise “Yol kenarında genç bekliyordu. Bu sırada başıboş köpekler, gence saldırmaya başladı. Genç ayağı ile köpekleri kovmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca kaçmak için yola fırladı. Bu esnada yoldan geçmekte olan otomobil çarptı.” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.