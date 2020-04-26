Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum'da merkeze bağlı Eşençay köyünde çıkan yangında bir ev yandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

İnfaz yasasından sonra 90 bin mahkumun cezaevinden çıkmasıyla birlikte doluluk oranı uzun bir sürenin ardından kapasitenin altına geriledi.

Cezaevlerinde 210 bin mahkum kaldı

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İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Koca, İsveç'te yaşayan ve korona testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken ve ailesinin yurda getirilmesi için ambulans uçak talimatı verdi.