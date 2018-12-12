Porsche 2019 Macan'ın güzelliği göz alıyor

Porsche Cayanne adlı SUV konseptinin bir küçük versiyonu olan Porsche Macan, Porsche serilerinin en yüksek satış rakamına ulaşan modellerinden birisi.

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Macan, çıktığı tarihten bu yana yaklaşık 370 bin adet satarak farkını ortaya koydu. Macan geçtiğimiz sene 911 modelinin tam üç katı satış yaparak Porsche markasının önde gelen modellerinden birisi oldığunu kanıtladı.

2019 DAHA MODERN BİR MACAN

Porsche, Macan’ın yeni modelinde beygir gücünü attırırken, süspansiyon sisteminde kullanılan alüminyum miktarı arttırılarak aracın ağırlığını azalttı.

Araba geniş ve büyük görüntüsüne rağmen sadece 1800 kilogram ağırlığında. Zarif bir iç tasarımı ve son teknolojiyi içinde barındıran özelliklere sahip Macan'ın koltuklarının genişliği göze çarpıyor.

KONSOLUNDAKİ EKRAN BÜYÜDÜ

Porsche yeni Macan’ın ön konsolundaki değişiklik göze çarpıyor. Önceki modellerinde bu derece fazla yer kaplamayan ön konsolun büyük bir kısmını bilgi eğlence ekranını kaplıyor. Eski modellerinde 7 inç boyutunda olan bu eğlence ekranının boyutu 11 inç'e yükseltilmiştir.

FİYATI 385.000 TL

Dizel seçeneği bulunmayan Macan 2019’un fiyatı 385.000 Türk Lirasından başlıyor.