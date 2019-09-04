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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Bu yıl Ağrı Dağı'na kar erken düştü. Çiftçiler kış mevsiminin erken başlayacağını düşünüyor.

DHA | 04.09.2019 - 19:26..
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Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na dün gece kar yağdı. Havanın sıfırın altına düştüğü bölgede Ağrı Dağı'nın 4 bin metre üzeri, tamamen karla kaplandı.

BU YIL ERKEN YAĞDI

Meteoroloji yetkilileri, Ağrı Dağı'na geçen yıl eylülün sonuna doğru kar yağdığını belirterek, bu yıl kar yağışının erken olduğunu söyledi.

Iğdır’da tarım faaliyetlerini devam ettiğini kaydeden çiftçiler ise kar yağışının, bu yıl kış mevsiminin erken başlayacağının habercisi olduğunu ifade etti.

Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilen bir düşüş yaşandı.

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı VİDEO

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