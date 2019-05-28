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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 28.05.2019 - 03:40..
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Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B. ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş soncunda M.B. bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan buldu.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Polis M.B.’yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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