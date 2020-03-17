taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3866
Euro
7.0094
Altın
1538.91
Borsa
86777.69
Gram Altın
316.083
Bitcoin
35008.65

4'lü zirve tamamlandı

Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan zirve, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 18:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
4'lü zirve tamamlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

4'lü zirve tamamlandı

Görüşme öncesi Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geldi.

KORONA-İDLİB-AB'NİN DURUMU

Dörtlü zirvede koronavirüs ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.

4'lü zirve tamamlandı

4'lü zirve tamamlandı

4'lü zirve tamamlandı

4'lü zirve tamamlandı

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'ndan koronaya karşı önlem paketi
CHP Lideri, koronavirüsün açtığı ekonomik tahribata karşı, bir önlem paketi sundu.
Öğretmen ve öğrenciler 55 saatte 38 ton dezenfektan üretti
Isparta’da Türkiye Odalar ve Borsalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılan dezenfektan üretmeye başladı.
Adana'da müftülük memuru açığa alındı
Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara asılsız mesaj atan müftülük memuru, görevden uzaklaştırıldı.
Karantinadan kaçan umreciler yakalandı
Umreden geldikten sonra karantinadan kaçan 28 umreci, Erzurum yolunda yakayı ele verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
226
Avrupalılar stok yapıyor
Avrupalılar stok yapıyor
390
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
293
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
149
Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın
Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın
521
Umrecinin gözünden karantina odası
Umrecinin gözünden karantina odası
246
Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı
Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı
432
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir