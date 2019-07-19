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Sevgilisinin başında ağlayan genç tahliye oldu

Bursa’da 4'üncü kattan atlayan genç kızın yaralanmasıyla ilgili tutuklanan erkek arkadaşının, yargılanmasına başlandı.

İHA | 19.07.2019 - 09:25..
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Osmangazi ilçesinde, 22 yaşındaki Fatma K.'nin 4'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaralanmasıyla ilgili erkek arkadaşı İbrahim Y. tutuklandı.

Genç kız ise ağır yaralandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan İbrahim Yıldırım, ilk defa hakim karşısına çıktı.

Sevgilisinin başında ağlayan genç tahliye oldu

"BÖYLE CANİLİĞİ VE ŞEREFSİZLİĞİ YAPMAM"

Duruşmaya İbrahim Y., avukatı ve yakınları katıldı. Fatma K. ise, hastanede tedavi gördüğü için duruşmaya katılmadı. Mahkemede ifade veren sanık, “Ben suç işlemedim, olayla alakam yoktur. Olay günü rahatsızdım ve evde dinleniyordum. Sabah 06.45 gibi Fatma eve geldi. Lavaboya gidip üstünü değiştirdi. Kendisi sarhoş olduğu için, ‘Çakmak çaksam havaya uçacaksın. Bu halin nedir’ dedim. Yatak odasına gitti. Ben yatak odasına gitmeden su ve sigara içtim. Yatak odasına gittiğimde ellerini havada gördüm. Ardından bağırmaya başlayarak aşağı indim. Panik ile ağlıyordum ve 112’yi aradım. Ben de kendi aracımla arkasından hastaneye gittim. 3-4 saat başında durdum. Böyle caniliği ve şerefsizliği yapmam.” dedi.

Dördüncü kattan atlayan kız arkadaşına yalvardı ARŞİV

"DAHA ÖNCE 5-6 SEFER İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTU"

Fatma ile aralarında zaman zaman kıskançlık sebebiyle tartışmalar çıktığını dile getiren İbrahim Y, “Benim Fatma’ya başka kızlar sebebiyle yanlışlıklarım oldu. Daha önce 5-6 sefer intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Kıskançlık olduğu zaman bu girişimlerde bulunmuştu” diye konuştu.

Duruşmada dinlenen şahitler, Fatma K.'nin sanıkla iyi arkadaş olduğunu, kıskandığını ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti genç kızın hastanede ifadesinin alınmasına ve diğer şahitlerin dinlenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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