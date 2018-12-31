5 arka kameraya sahip Nokia 9 PureView görüntülendi

Nokia 9 PureView’in ilk tanıtım görüntüleri yayınlandı. Telefonda en dikkat çekici özellik ise arka tarafında tam 5 tane kamera bulundurması. Bu beş kameranın hangi işlevler için kullanılacağı henüz bilinmese de, bu kameralar aynı anda 5 fotoğraf çekimi yapmaya izin verecek.

Nokia 9 PureView kullanıcıları ayrıca Google Fotoğraflar uygulamasını kullanarak, ayrıntılı bir alan derinliği kontrollerine de erişebilecekler. Kameralarda ayrıca, normal bir akıllı telefon kamerasından 10 kat daha fazla ışık yakalayabilen bir özellik de mevcut.





DİĞER ÖZELLİKLER

Ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla gelecek telefonda, 18:9 orana sahip 5.99 inçlik bir ekran bulunacak. Telefon ayrıca Android One programına katılan en yeni cihaz olacak. Bu nedenle Nokia 9 PureView sahipleri, 2 yıl boyunca en yeni android güncellemelerine sahip olma fırsatını yakalayacak. Ayrıca kablosuz şarj desteği ile gelecek telefonda, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olacak.

Telefonun henüz belirlenmiş kesin bir çıkış tarihi yok. Ancak son gelen bilgilere göre Nokia 9 PureView, ocak ayının sonuna doğru satışa çıkacak.