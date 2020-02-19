5 ayda 250 kitap okuyan çocuk

"Öğrenmenin yaşı yoktur" deyiminin adeta karşılığı olan 10 yaşındaki Atakan, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Atakan, bu yaşında çoğu yetişkinin eline dahi almadığı felsefik kitaplara meraklı ve J.J. Rousseau'ya kadar okumuş.

GELENLERİ TEŞVİK EDİYOR

Mağazaya giden bir kitapseverin dikkatini çeken Atakan, aklında kalan bilgileri başlıyor anlatmaya. O mağazadan ayrılamayan kitap kurdu, aynı zamanda gelenleri de teşvik ediyor.

NİHİLİZM MERAKI VAR

"Ahlaki açıdan isteyen istediğine inanır." diyen Atakan, nihilizm konusunda da birkaç düşüncesini paylaşıyor.

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