taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0701
Euro
6.555
Altın
1604.75
Borsa
120190.29
Gram Altın
313.089
Bitcoin
61345.1

5 ayda 250 kitap okuyan çocuk

10 yaşındaki Atakan'ın okuduğu kitaplar, duyanları şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

"Öğrenmenin yaşı yoktur" deyiminin adeta karşılığı olan 10 yaşındaki Atakan, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Atakan, bu yaşında çoğu yetişkinin eline dahi almadığı felsefik kitaplara meraklı ve J.J. Rousseau'ya kadar okumuş.

GELENLERİ TEŞVİK EDİYOR

Mağazaya giden bir kitapseverin dikkatini çeken Atakan, aklında kalan bilgileri başlıyor anlatmaya. O mağazadan ayrılamayan kitap kurdu, aynı zamanda gelenleri de teşvik ediyor.

NİHİLİZM MERAKI VAR

"Ahlaki açıdan isteyen istediğine inanır." diyen Atakan, nihilizm konusunda da birkaç düşüncesini paylaşıyor.

5 ayda 250 kitap okuyan çocuk ViDEO

İlginizi Çekebilir
Öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor
Amasya’da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Hilal Erbaş, her sabah sobanın üzerinde pişirdiği çorbadan öğrencilerine içiriyor.
Depremde kedisini kaybeden minik Muhammed'e sürpriz
Elazığ'daki depremde "Kara" adını verdiği kedisini kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Soysal'a, jandarma personeli sürpriz yaptı. Muhammed'e aynı isimde başka bir kedi hediye edildi.
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile koşulu tepki
Mersinli atlet Bekir Zengin, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki göstermek için Ankara’ya kadar koşacak.
Suriyeli minik Selva'nın savaş oyunu
Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye sınırına sığınan Abdullah Muhammed, kızının bombalardan korkmaması için bomba seslerinin oyun olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
153
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
127
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
33
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
211
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
126
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
242
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir