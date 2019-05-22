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5 bebek beklerken altız doğurdu

Polonya'da yaşayan Klaudia Marzec, altız bebek dünyaya getirdi.

İHA | 22.05.2019 - 16:40..
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2,5 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Polonyalı Klaudia Marzec, ikinci doğumunda ise tam 6 bebek dünyaya getirdi. 4'ü kız, 2'si erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu.

40 KİŞİLİK EKİP KATILDI

Krakow Üniversite Hastanesi'nde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma, doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı. Doğum öncesi yapılan kontrollerde 5 bebek beklenirken, doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu.

5 bebek beklerken altız doğurdu

2 AY SONRA TABURCU OLACAKLAR

Başarıyla gerçekleştirilen doğum neticesinde bebekler, neonatoloji servisinde tedavi altına alındı. Ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişen altızların, hastaneden en erken 2 ay sonra çıkması bekleniyor.

5 bebek beklerken altız doğurdu

TÜM ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ YAĞDI

Polonya tarihinde bir ilk olan altızların doğumu sonrasında tüm ülkeden, aileye tebrik ve yardım teklifi yağdı. Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Tymon ve Filip adı verilen bebeklere Cracow Spor Kulübü ömür boyu maçlara ücretsiz giriş kartı hediye ederken, bebek bezi firmaları, mama ve oyuncak şirketleri başta olmak üzere birçok firma ve kişi de aileye yardım teklifinde bulundu.

5 bebek beklerken altız doğurdu


4,7 MİLYARDA BİR

Altızların doğumunun ardından basına açıklamalarda bulunan doktorlar ise altız doğumuna dünyada ender olarak rastlandığını, istatistiklere göre altız doğurma ihtimalinin ise 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

5 bebek beklerken altız doğurdu

5 bebek beklerken altız doğurdu

5 bebek beklerken altız doğurdu

5 bebek beklerken altız doğurdu


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