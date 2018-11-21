taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3222
Euro
6.0777
Altın
1226.74
Borsa
92494.4
Gram Altın
209.582

5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

Samsun’un Bafra ilçesinde, “Bafra’da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor” etkinliği kapsamında 5 bin öğrenci aynı anda kitap okuma etkinliği düzenlediler.

İHA | 21.11.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bafra’da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından verilen startla 15 dakika kitap okudu.

FARKINDALIK YARATTILAR

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe katılan öğrencilerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarına dağılan öğrenciler de etkinliğe katılarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

"GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU"

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir'e öğrenciler sevgi gösterisinde bulunarak, ellerinde bulunan kitapları imzalattı. Kitap okumayı sevdiklerini belirten öğrenciler ise, "Buraya kitap okumak için geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. En güzel bağımlılık kitap okumaktır. Kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyoruz" dediler.

5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

122
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

95
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

42
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

135
İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

İspanya, Brexit'i Cebelitarık nedeniyle veto edecek

10
Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

50
Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı artık ücretsiz

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir