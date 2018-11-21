5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bafra’da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından verilen startla 15 dakika kitap okudu.

FARKINDALIK YARATTILAR

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe katılan öğrencilerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarına dağılan öğrenciler de etkinliğe katılarak, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

"GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU"

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir'e öğrenciler sevgi gösterisinde bulunarak, ellerinde bulunan kitapları imzalattı. Kitap okumayı sevdiklerini belirten öğrenciler ise, "Buraya kitap okumak için geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. En güzel bağımlılık kitap okumaktır. Kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyoruz" dediler.



