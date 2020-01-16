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5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

Avustralya'da çok fazla su içmelerini engellemek amacıyla 5 bin yabani devenin, dünyanın dört bir yanından gelen eleştirilere rağmen helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı.

REUTERS | 16.01.2020 - 17:41..
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Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. Develerin ardından katliama bazı atların da dahil edilebileceği iddia edilmişti.

Atların öldürülüp öldürülmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DEVE KATLİAMI 5 GÜN SÜRDÜ

Yerli Aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresinden yapılan açıklamada, pazar günü başlatılan deve katliamının beş gün sürdüğü ve bugün tamamlandığı belirtildi.

5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

'BÜYÜK GRUPLAR HALİNDE YERLEŞİM YERLERİNE GİDİYORLARDI'

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri ve yabani atları itlaf etme kararı almıştı. Kuraklık nedeniyle develerin, su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

"HAYVANLARIN ACI ÇEKMEMESİ SAĞLANDI"

APY Yönetim Kurulu üyelerinden Marita Baker, "İnanılmaz bir sıcak altında sıkışıp kalmıştık. Dışarı dahi çıkamıyorduk. Develer her yeri işgal etmişti. Klimalardan dahi su içiyorlardı. Sokaklar develerle dolmuştu. Çocuklarımızın güvenliği için endişeliydik." diye konuştu. Develerin öldürülmesiyle ilgili Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada ise "İtlafa son seçenek olarak başvuruldu. Operasyon sırasında hayvanların acı çekmemesi sağlandı." dedi.

5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

1 MİLYONUN ÜZERİNDE DEVE VAR

19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından Avustralya çöllerini geçmek için kıtaya getirilen develerin nüfusu, son yıllarda artış gösteriyordu. Güney Avustralya Çevre ve Su İdaresi, sayıları artan develerin bölgenin doğal bitki örtüsüne zarar vermeye başladığını da söylemişti. Avustralya'daki toplam yabani deve sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hayvan hakları savunucuları ise hükümeti ve yerel idareyi farklı çözüm arayışlarını denememekle suçluyor.

5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

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