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5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyondan çıkarıldı

Bodrum'da kayıp kuzusunu arayan bir vatandaş, kuzusunu kanalizasyonda buldu. Gelen ekipler kuzuyu kurtardı.

İHA | 29.05.2019 - 15:52..
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Yahşi Mahallesi Yarbasan Sokak’ta sahibi Mustafa Kurtgöz tarafından 5 gündür aranan kayıp kuzu, 3 metre derinliğindeki ağzı açık boş kanalizasyon kuyusunda bulundu.

KUZUYU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARTTI

Otlarken kuyuya düşen kuzuyu kendi çabalarıyla çıkaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı.

5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyondan çıkarıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kuzu, itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlenip sahibine teslim edildi. Aç kaldığı için bitkin durumda olduğu gözlenen kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyondan çıkarıldı

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