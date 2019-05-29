5 gündür kayıp olan kuzu kanalizasyondan çıkarıldı

Yahşi Mahallesi Yarbasan Sokak’ta sahibi Mustafa Kurtgöz tarafından 5 gündür aranan kayıp kuzu, 3 metre derinliğindeki ağzı açık boş kanalizasyon kuyusunda bulundu.
KUZUYU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARTTI
Otlarken kuyuya düşen kuzuyu kendi çabalarıyla çıkaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, kuzuyu bulunduğu yerden çıkardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kuzu, itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlenip sahibine teslim edildi. Aç kaldığı için bitkin durumda olduğu gözlenen kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.