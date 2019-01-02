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5 günlük bebek donmak üzereyken bulundu

Ankara’da 2018 yılının son günü çanta içinde cami avlusuna bırakılan 5 günlük kız bebek, cemaat tarafından donmak üzereyken bulundu. Bebek tedaviye alındı, polis bırakanları arıyor.

DHA | 02.01.2019 - 14:12..
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31 Mart Pazartesi günü Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki Balgat Merkez Camisi'nde sabah namazını kılan cemaatten Coşkun Çevik, çıkışta avluda siyah bir çanta gördü. Çevik, çantanın fermuarını açtığında battaniyeye sarılmış kundak içindeki bebekle karşılaştı. Coşkun Çevik ve cami cemaati, kundağında dua ve ayet yazılı kağıtlar ile biberon bulunan bebeği caminin içine aldı.

5 günlük bebek donmak üzereyken bulundu

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER BIRAKTI

Soğuk hava nedeniyle elleri ve yüzü kızaran bebeği kalorifer peteğinin yanına alarak ısıtan cemaat, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırırken, kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız bebeğinin 5 günlük olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bebeğin yabancı uyruklu kişiler tarafından camiye bırakıldığını tespit etti. Polis, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

5 günlük bebek donmak üzereyken bulundu

GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLETLERİNİ UNUTTU

Bebeği bulan Coşkun Çevik, sabah namazını kılmak için camiye gittiğini, avluda çantayı gördüğünü ancak içine bakmadığını söyleyerek "Sabah erken işe gittiğim için camiden erken çıktım. Yanımda bir arkadaşım vardı. 'Burada bir çanta var, bunun içinden kedi sesi geliyor' dedi. Bazıları da bomba falan sanmış, korkmuşlar. O yüzden kimse çantaya yaklaşmamış. Çantayı açıp baktığımda kundakta sarılı bebeği gördüm. Annesi galiba Ankara dışından gelmiş. Çünkü içinde gidiş-dönüş biletleri vardı. Biletlerini falan çantada unutmuş, heyecanla bırakıp gitmiş herhalde" dedi.

5 günlük bebek donmak üzereyken bulundu

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