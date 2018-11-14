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5 günlük hava tahmini raporu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar düşüş gösterecek.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 07:24..
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Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Dün etkili olan sağanak yağış bugün de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.  Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini:

5 günlük hava tahmini raporu

5 günlük hava tahmini raporu

5 günlük hava tahmini raporu

5 günlük hava tahmini raporu

5 günlük hava tahmini raporu

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