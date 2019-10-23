Hamile kadın maratona hazırlanıyor

İzmir'de yaşayan 32 haftalık hamile Özlem Işık, "spina bifida" hastalığına dikkati çekmek amacıyla İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmaya hazırlanıyor.

Bornova ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Özlem Işık, koşuya ilk kez üniversite yıllarında İstanbul Maratonu'nda başladı.

HAMİLE KALIRSAM KOŞAMAM DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Bir süre sonra evlenen Işık, "hamile kalırsam koşamam" düşüncesiyle çocuk sahibi olma hayallerini erteledi ancak yurt dışında bazı maratoncuların hamileliklerinde de koşabildiğini görerek cesaretini topladı.

HAMİLEYKEN ANTREMANLARA DEVAM ETTİ

Eşinin de desteğini alan Işık, bir yandan doğacak kızına hazırlanırken bir yandan antrenmanlarına devam etti.

Gönüllü koşucularla toplum yararına organizasyonlar düzenleyen Adım Adım Oluşumu'nun 10 yarışına katılan ve birinde üçüncülük alan Işık, "spina bifida" isimli hastalığa yönelik farkındalığın artırılması isteyen bir sivil toplum kuruluşunun talebiyle İstanbul Maratonu'nda bu hastalığa dikkati çekmek için koşmaya karar verdi.

3 Kasım'daki İstanbul Maratonu için doktor kontrolünde antrenmanlarını sürdüren Işık, 42 kilometrelik etabı tamamlayarak bitiş çizgisini görmeyi hedefliyor.

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