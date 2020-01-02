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5 isimli adamın tuhaf hayat hikayesi

Yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, başkasının adına hapis de yattı.

İHA | 02.01.2020 - 15:54..
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Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

İKİ KEZ ASKERLİK YAPTI

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

5 isimli adamın isyanı

BAŞKASININ ADINA HAPİS YATTI

Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şanssızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş’ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -1

"ERSUN DESELER DE GELİYORUM, ERSİN DESELER DE"

Sokakta yürürken insanların kendisini farklı isimlerle çağırdığını ve böyle bir durumda kendisini çaresiz hissettiğini aktaran Akbaş, “5 tane isim var. Hangi birini anlatayım. Bu isimlerden bir tanesini bile ben istemedim. Her isim benim aslında ama bir tanesine sahip çıkamadım. Kendime sahip çıkamadım. Devletin bana sahip çıkması gerekiyor. Suçlu olanlardan hesap sorulması gerekiyor. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum. Ersun deseler de geliyorum, Ersin deseler de geliyorum. Gelmek zorundayım, başka şansım yok. Mecbur olduğum için kabul etmek zorundayım. Bıktım, yoruldum artık” diye konuştu.

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -2

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -3

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -4

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -5

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -6

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -7

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -8

5 isimli adamın isyanı: “Bu şanssızlık ötesi bir şey. Sokaktayken hangi isimle çağırırlarsa çağırsınlar bakıyorum” -9

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