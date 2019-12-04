5. İstanbul Fellowship katılımcıları belli oldu

Bu yıl beşinci kez Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenecek İstanbul Fellowship programının katılımcıları açıklandı. Bu yıl tüm dünyadan yayımcılar online olarak rekor sayıda başvuru yapmıştı. 98 ülkeden yapılan 620 başvuru arasından toplamda 54 ülkeden 180 yayımcının başvurusu kabul edildi. Yurtiçinden yapılan 163 başvurudan ise, 95 ajans ve yayınevi kabul edildi.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Değerlendirme Komitesi’nin incelediği başvurular uygunluk durumlarına göre değerlendirildi. Katılımcı ülkeler, değerlendirme kurulunun 1 aylık çalışması sonucu belirlendi. En çok katılımın İngiltere, Fransa ve Mısır'dan olması beklenirken, onları sırasıyla ABD, Endonezya, Hindistan ve Arjantin takip etti…

Basın bülteninden ulaşan bilgileri aktarayım size…

ORTADOĞU'DAN LATİN AMERİKA'YA KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin İstanbul'da buluşacağı program 5. yaşında Türkiye'nin en önemli yayıncılık organizasyonlarından biri olmayı başardı. Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya kadar etki alanını her geçen yıl daha da büyüten program beşinci kez yayımcılığın kalbinin İstanbul'a taşıyacak.

ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ DESTEK PAKETLERİ MEVCUT

Yayıncılar, Altın, Gümüş ve Bronz destek paketine göre sınıflandırılıyor ve kendilerine sunulan imkânlardan yararlanabilecekler. Bronz pakette program kapsamında düzenlenen yemeklere, seminerlere ve iş görüşmelerine ücretsiz katılımın yanı sıra havaalanı ile otel arasında servis hizmeti de sağlanan katılımcılara gümüş pakette bunlara ek olarak 4 günlük otel konaklaması da sunuluyor. Altın paket ise tüm bunlarla beraber İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti de içeriyor.

KATILIMCILAR KENDİ TAKVİMLERİNİ OLUŞTURABİLECEK

Katılımcılar, online randevu sistemini kullanarak kendi görüşme takvimlerini oluşturabilecek. Bu sistem sayesinde programda yer alan tüm katılımcıların listelenerek, her bir katılımcının profilinin incelenmesine ve kendi görüşme takvimlerini hazırlamalarına imkân sunuluyor. Bunun yanında program boyunca yapılan görüşmeler ve konaklamaları boyunca katılımcılara yardımcı olmak üzere tercüman ve organizasyon ekibi görevlendirilecek. Bunlarla birlikte, program alanı ve otellerine intikallerinde kullanılmak üzere servis hizmeti de tahsis edilecek.

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Damla Karakuş

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