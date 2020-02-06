5. İstanbul Fellowship randevu sistemi açıldı

Bu yıl beşinci kez Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenecek İstanbul Fellowship programının randevu sistemi açıldı.

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63 ÜLKEDEN 265 YAYIMCI İSTANBUL FELLOWSHIP İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship Programı için yayımcıların görüşme takvimlerini düzenledikleri online randevu sistemi açıldı. Dünyanın farklı yerlerinden programa katılacak yayımcılar, bu sistem sayesinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri telif görüşmeleri için takvimlerini önceden oluşturabilecek.

03-04-05 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek 5. İstanbul Fellowship Programı, her yıl Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenleniyor. İstanbul’un bir telif merkezi haline gelmesi ve Türk edebiyatının kıymetli eserlerinin dünyaya tanıtılması amaçlanan program dahilinde Türk ve yabancı yayımcılar telif görüşmeleri yapma imkanı sağlıyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından yayımcıların, telif ajanslarının, yayımcı meslek birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgilerini İstanbul’a odaklayan programda, bu yıl 63 ülkeden 265 katılımcı binlerce görüşme gerçekleştirecek.

DÜNYACA ÜNLÜ YAYIMCILAR İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Dünyanın en saygın ve tanınmış yayımcılarını İstanbul’da buluşturan İstanbul Fellowship bu yıl iki önemli ismi Türkiye’ye getiriyor. Programa yapay zeka çalışmaları ile bilinen Colin Lovrinovic davet edildi. Lovrinovic sunumunda yayımcılıkta yapay zeka konusunu ve gelecek yıllar teknolojinin yayımcılığa getireceği yenilikleri masaya yatıracak. Bunun yanı sıra Meksika’dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Rubén Padillo Cortés İstanbul'da olacak. İki önemli isim de yayımcılık sektöründeki yükselen trendlere dair bilgileri katılımcılara aktaracak.

YAYIMCILIK DÜNYASININ KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

03-04-05 Mart 2020 tarihlerinde dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisi, yayımcı meslek birlikleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul'da buluşacağı programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor. 3 Şubat’ta etkinlik portalında etkin hale getirilen online randevu sisteminde halihazırda yüzlerce randevu kesinleşti. İstanbul Fellowship programının sadece Türk yayımcılara değil aynı zamanda yabancı yayımcılara da dünya çapındaki yayımcılık hususunda genel bir projeksiyon sunması planlanıyor.

Bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafından desteklenen ve Türk Hava Yolları ulaşım sponsoru olduğu İstanbul Fellowship programı; Türk yayımcılığının dünyaya açılmasına büyük katkı sunuyor. 5. İstanbul Fellowship programı her yıl getirdiği yeniliklerle, edebiyat ve düşünce dünyasına yaptığı katkılarla yayımcılığın kalbini İstanbul'a taşıyacak.

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Damla Karakuş

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