5. İstanbul Fellowship’e rekor başvuru

Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl dünya yayımcılarını İstanbul’da buluşturan program İstanbul Fellowship’in 5.’si için başvurular sona erdi. 1 Ağustos 2019 tarihinde tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvuruları ile başlayan süreç 1 Kasım tarihiyle rekor başvuru sayısına erişti. Bu yıl online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurulara 98 ülkeden 620 yayımcı başvurdu. Bu sayı geçtiğimiz yıllara kıyasla İstanbul Fellowship programının en yüksek başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA YAYIMCILARI İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

Uzak Asya’dan Latin Amerika’ya, Kuzey Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul’da buluşturan programa en çok katılım 38 başvuru ile Endonezya’dan geldi. Endonezya’yı sırasıyla 33 başvuru ile İngiltere, 30 başvuru ile Hindistan, 27 başvuru ile Brezilya ve 25 başvuru ile İtalya takip etti. Programa yurtiçinden ise, toplam 161 başvuru yapıldı. Her geçen yıl hedeflerini büyüten program böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla rekor başvuru sayısına ulaşmış oldu.

BAŞVURULARI, KOORDİNASYON KURULU DEĞERLENDİRECEK

Programa yapılan başvurular İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurulun yapacağı bir aylık değerlendirme sonucunda katılımcılar belirlenecek. 2 Aralık 2019 tarihinde ise 5. İstanbul Fellowship programına katılımcılar açıklanacak.

BEŞİNCİ YILA REKOR BAŞVURUYLA GİRİLİYOR

İstanbul’u yayımcılık dünyasında marka haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Fellowship programı getirdiği yeniliklerle ve rekor başvuru sayısıyla 5. yılına büyüyerek giriyor. 3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Frankfurt Kitap Fuarı’nda da başarıyla tanıtıldı. Yayıncılık sektörü ile ilgili diğer ülkelere ilham vermeye başlayan program; Arap, Brezilya ve Tayvan yayıncılar birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuçlar doğurdu. 2020 Mart ayında beşinci kez yayımcılığın kalbinin İstanbul'da atacağı İstanbul Fellowship programı bu yıl rekor başvuru sayısı ve getirdiği yeniliklerle dünya yayımcılığında önemli organizasyonlar arasında yer almayı başarıyor.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ BU YIL İLK KEZ UYGULANDI

Bu yıl yayımcılık dünyasına yenilikler getiren program, yayın dünyasına online başvuru sistemini de kazandırdı. Yılın 365 günü karşılıklı iletişim kurma olanağı sağlayan İstanbul Fellowship Portalı bu yıl kullanıcılar açısından büyük kolaylıklar sağladı. Online profesyonel program portalı kullanılarak gerçekleştirilen başvurular bu sistem sayesinde tüm yayımcıların yıl boyunca birbirleri ile iletişimde olabilmelerine, karşılıklı profillerini görüp, kendi ağlarını oluşturabilmelerine olanak sağlıyor. Bu yıl ilk kez kullanılan bu sistem sayesinde gerçekleştirilen başvurular yayıncılık dünyası açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap