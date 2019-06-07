5 kadının öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Çorlu'nun TEM gişeleri mevkisinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazada, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış'ın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır çarptı.

KAZANIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil, alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Ergene ilçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet Varış ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi.

"TÜPLE KOŞTUM ANCAK ALEVLER BİR ANDA SARDI"

Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim." dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLİRKİŞİ ATAMASI YAPILDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan ilk incelemede tır sürücüsünün otomobile yakın mesafede seyrettiği belirlendi. Otomobilin ise emniyet şeridinde durması gerekirken, yolda durduğu ve tırın çarpmasıyla kazanın meydana geldiği tespit edildi. Savcılığın kazayla ilgili bilirkişi ataması yapacağı kaydedildi.