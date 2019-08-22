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5 kişi çaldıkları hayvanları kaçırırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırmaya çalışan 5 kişi, yakayı kısa sürede ele verdi.

İHA | 22.08.2019 - 11:43..
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Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesinde şüpheli buldukları araçları durduruyordu.

'DUR' İKAZINA UYMADILAR

Tam devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobile ‘dur’ ikazında bulunan ekipler, aracın durmadığını görünce harekete geçti.

5 kişi çaldıkları hayvanları kaçırırken yakalandı

ÇALDIKLARI BÜYÜKBAŞLAR ARKA KOLTUKTAYDI

O.K. yönetimindeki otomobil ve U.S. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerin arka koltuklarında bulunan büyükbaş hayvanları gören ekipler şaşkınlıklarını gizlemedi.

HAYVANLAR SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte H B., M.S. ve S.G. gözaltına alındı. Büyükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

5 kişi çaldıkları hayvanları kaçırırken yakalandı

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