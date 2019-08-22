5 kişi çaldıkları hayvanları kaçırırken yakalandı

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önleyici kolluk devriyesinde şüpheli buldukları araçları durduruyordu.
'DUR' İKAZINA UYMADILAR
Tam devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobile ‘dur’ ikazında bulunan ekipler, aracın durmadığını görünce harekete geçti.
ÇALDIKLARI BÜYÜKBAŞLAR ARKA KOLTUKTAYDI
O.K. yönetimindeki otomobil ve U.S. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerin arka koltuklarında bulunan büyükbaş hayvanları gören ekipler şaşkınlıklarını gizlemedi.
HAYVANLAR SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ
Her iki otomobilde bulunan sürücülerle birlikte H B., M.S. ve S.G. gözaltına alındı. Büyükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.