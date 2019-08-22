5 kişi çaldıkları hayvanları kaçırırken yakalandı

Real Madrid ile Barcelona'nın Neymar savaşı devam ediyor. Fransız basınına göre Madrid'in son teklifi 100 milyon euro artı 3 futbolcu şeklinde.

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5 maddede süt içmenin yararları

Süt tüketimi, beslenme dünyasında çok tartışılan bir konudur, bu nedenle sağlıklı mı yoksa zararlı mı olduğunu merak edebilirsiniz. Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, 5 maddede sütün yararlarını sıralıyor.