5 kişiyi öldüren zanlı: Vur dediler vurdum

12 Haziran 2017 günü Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşayan Atılgan Kümür, aralarında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan 4 ayrı eve giderek, husumetli olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek öldürdü.

ACIKINCA KATLİAMA ARA VERDİ

Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca Kümür, son kurbanını öldüremeden, evin dışından ateş ederek ayrıldı. Ardından evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra yeniden kurşun alıp katliamına devam etmek isteyen Kümür, jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

BİR DÖNEM İSVEÇTE KALDI

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te kalan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde ''Babam öldükten sonra benim bu akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular.'' dedi.

'AKIL OYUNU' KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl Oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kümür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle 'Akıl Oyunu' kitabından etkilendim.'' dediği öğrenildi. Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerin olduğu görülen Kümür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atışlarını geliştirmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

"AMERİKALILARA ÇALIŞIYORUM"

Kümür ifadesinde, ''Hayvancılık yapmaktayım aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle iş birliği yapıyorum.'' dedi. İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını söyleyen ve tek tek isimlerini sayan Kümür, "Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16 bana yetki vererek 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdiler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım.'' dedi.

KONUŞMALARINA BİLE FIRSAT VERMEDİ

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kümür, ''Vurmuş olduğum 5 kişi, elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben hiçbirine konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce küçümseyerek, aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi, albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni 'Mehdi' olarak tanımlasa da ben kendimi Mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar Mehdi olarak tanımlar.'' diye konuştu.

"ANNEM AĞLADI"

Kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirten Kümür, ''Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz.'' diye konuştu. Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kümür, ''Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi.'' dedi.

Kümür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Atılgan Kümür'ün, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Kümür, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı müştekiler ve taraf avukatları da davada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Atılgan Kümür, "Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. Vur dediler vurdum." dedi.

Atılgan Kümür'ün, olaydan sonra yapılan sağlık kontrollerinde 'akıl sağlığı yerinde' olduğu yönünde rapor düzenlendi. Kümür ise bu raporu kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Atılgan Kümür'ün tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.