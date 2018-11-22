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5 kız öğrenciyi taciz eden Kuran kursu hocasına 81 yıl hapis

Samsun'da 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Kuran kursu hocası Hasan Arslan, 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 22.11.2018 - 15:41..
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5 kız öğrenciyi taciz eden Kuran kursu hocasına 81 yıl hapis

Geçen yıl ağustos ayında Alaçam ilçesinde, yaz tatilinde kızlarının Kuran kursuna gitmek istememesi üzerine aileler, durumdan şüphelendi.

Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, Kuran kursunda hoca olan Hasan Arslan'ın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Arslan'dan şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Arslan (36), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

81 YIL HAPİS CEZASI

Hakan Arslan hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Hasan Arslan, toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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