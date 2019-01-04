5 metrelik buzdan Dede Korkut heykeli yaptılar

Deniz seviyesinden bin 550 metre yükseklikte yer alan Bayburt, kış mevsiminin en yoğun yaşandığı illerden birisi olarak biliniyor.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ DEDE KORKUT HEYKELİ YAPTI

Kentte kış mevsimiyle yağan karı eğlence haline getirmek isteyen Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, öğrencileriyle Dede Korkut heykeli yaptı.

HEYKEL İÇİN 5 KAMYON TEMİZ KAR TAŞINDI

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nün önündeki çalışma için çevreden 5 kamyon temiz kar getirildi.

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SONUNDA SONUÇ VERDİ

Üç günlük çalışmayla kar, suyla yaklaşık 5 metrelik buz kütlesi haline dönüştürüldü.

Buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli VİDEO



HEYKEL İLGİLERİN ODAĞI OLDU

Taş ve öğrencileri, 5 metrelik buz kütlesini işleyerek Dede Korkut heykelini oluşturdu. Buzdan Dede Korkut heykeli, öğrenciler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO