taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4094
Euro
6.1436
Altın
1279.16
Borsa
89069.94
Gram Altın
222.944

5 metrelik buzdan Dede Korkut heykeli yaptılar

Bayburt Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlisi Gökhan Taş, birlikte buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli inşa ettiler.

AA | 04.01.2019 - 17:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Deniz seviyesinden bin 550 metre yükseklikte yer alan Bayburt, kış mevsiminin en yoğun yaşandığı illerden birisi olarak biliniyor.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ DEDE KORKUT HEYKELİ YAPTI

Kentte kış mevsimiyle yağan karı eğlence haline getirmek isteyen Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, öğrencileriyle Dede Korkut heykeli yaptı.

5 metrelik buzdan Dede Korkut heykeli yaptılar

HEYKEL İÇİN 5 KAMYON TEMİZ KAR TAŞINDI

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nün önündeki çalışma için çevreden 5 kamyon temiz kar getirildi.

5 metrelik buzdan Dede Korkut heykeli yaptılar

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SONUNDA SONUÇ VERDİ

Üç günlük çalışmayla kar, suyla yaklaşık 5 metrelik buz kütlesi haline dönüştürüldü.

Buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli VİDEO

HEYKEL İLGİLERİN ODAĞI OLDU

Taş ve öğrencileri, 5 metrelik buz kütlesini işleyerek Dede Korkut heykelini oluşturdu. Buzdan Dede Korkut heykeli, öğrenciler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

5 metrelik buzdan Dede Korkut heykeli yaptılar

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

Deniz Çakır başörtülülere hakaret etti iddiası

311
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

388
Tanker Bank ile 70 milyon lira dolandırdı

Tanker Bank ile 70 milyon lira dolandırdı

199
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

28
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

71
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir