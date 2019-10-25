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5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

Karabük'te dün akşam saatlerinde 5 metrelik duvardan atlayan şahıs, neden atladığını açıkladı.

İHA | 25.10.2019 - 01:21..
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını anlattı.

5 metreden atlayan genç: Spor için VİDEO

TAMAMEN SPOR AMAÇLI

Bir sorunu ya da probleminin olmadığını ifade eden Yusuf Yıldız, "Tamamen spor amaçlı. Atladığım yerde ayağım kaydı düştüm. Spor amaçlı atladığım oluyor. Atamak için mesafeyi ölçtüm. Aşağıya betona atlamak istedim. Tehlikeli ama benim için normal, seviyesi normal ayağım kaydı düştüm. Düşünce yüzüm falan yere vurdu" diye konuştu. O an hayatını kaybedebileceğini düşünmediğini anlatan Yıldız, "İyi bir tecrübe oldu. Ailem bilmiyor. Ben kendi halime yanmam da onlar duysa iyi olmaz. Yine iyiyim çok şükür. İşlerimi hallediyorum. Ayağımda biraz şiş var. Atladım kaydım, yan atladım ayağımın üzerine düştüm" dedi. "Atlarken biraz içi titriyor insanın" diyen Yıldız, "Bir daha da atlar mıyım bakacağız. Duruma bağlı" ifadelerine yer verdi.

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

5 metrelik duvardan spor amaçlı atlamış

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