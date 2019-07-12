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5 milyon euroya yakın vurgun yapan 2 kişi daha yakalandı

Adana’da iki hafta önce gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk soyguna karışan iki zanlı daha yakalandı.

İHA | 12.07.2019 - 08:44..
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Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan hemen sonra yaptığı çalışmada zanlılardan Atilla Can Ö., Ahmet K. ve Mehmet G.'yi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin yakaladığı Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 milyon euroya yakın vurgun yapan 2 kişi daha yakalandı

TİŞÖRTTEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Polis, son olarak olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu öğrenilen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada zanlıların birinin tişörtünde İngilizce olarak "hoşgeldin gerçeklik" yazdığı görüldü. Polis şimdi her yerde Burak E., Mehmet E.G. ve Hasan B.'yi arıyor.

5 milyon euroya yakın vurgun yapan 2 kişi daha yakalandı

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