5 otomobilin lastikleri kesildi

Yüreğir ilçesinde araçlarını gece Sinanpaşa Mahallesi Kışla Caddesi'ne park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerinde araçların lastiklerinin patlatıldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptığı araştırmada, 5 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi.

"GÜNAH BU YAPILAN"

Araç sahiplerinden Cevdet Demirkol, yaklaşık 10 gün önce araçlarının camlarının kırıldığını, şimdi de lastiklerinin patlatıldığını kaydederek, "Bu olay bize adeta 2019'un hediyesi oldu. Her bir lastiğin fiyatı 250 lira. Yazık, günah bu yapılan." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Mustafa Büyümez de gece aracını park edip evine gittiğini, sabah alışveriş yapmak için markete gittiği sırada aracının lastiğinin patlatılmış olduğunu fark ettiğini belirterek, "Daha önce de burada araçların camlarının kırılması, akü ve yedek lastik hırsızlığı olmuştu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." şeklinde konuştu.