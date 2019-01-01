taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2716
Euro
6.0616
Altın
1282.53
Gram Altın
217.427

5 otomobilin lastikleri kesildi

Adana'da park halindeki 5 aracın lastiklerinin kesilmesinin ardından otomobil sahibi bir kişi, "Bu olay bize adeta 2019'un hediyesi oldu. Her bir lastiğin fiyatı 250 lira. Yazık günah bu yapılan" dedi

AA | 01.01.2019 - 15:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yüreğir ilçesinde araçlarını gece Sinanpaşa Mahallesi Kışla Caddesi'ne park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerinde araçların lastiklerinin patlatıldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptığı araştırmada, 5 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi.

"GÜNAH BU YAPILAN"

Araç sahiplerinden Cevdet Demirkol, yaklaşık 10 gün önce araçlarının camlarının kırıldığını, şimdi de lastiklerinin patlatıldığını kaydederek, "Bu olay bize adeta 2019'un hediyesi oldu. Her bir lastiğin fiyatı 250 lira. Yazık, günah bu yapılan." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Mustafa Büyümez de gece aracını park edip evine gittiğini, sabah alışveriş yapmak için markete gittiği sırada aracının lastiğinin patlatılmış olduğunu fark ettiğini belirterek, "Daha önce de burada araçların camlarının kırılması, akü ve yedek lastik hırsızlığı olmuştu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

5 otomobilin lastikleri kesildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

25
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

95
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

28
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

368
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

55
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

87
Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Alan Carvalho'nun alacağı ücret

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir