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5 parçaya ayrılan otomobilden yara almadan çıktı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Onur Ali Y. önce elektrik direğine sonra köprü demirlerine çarptı. Otomobil 5 parçaya ayrılırken sürücüsü olaydan yara bile almadan kurtuldu.

AA | 08.01.2019 - 09:03..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

ARABA İKİ YERE ÇARPTI

Onur Ali Y'nin kullandığı 01 EUN 88 plakalı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı.

5 parçaya ayrılan otomobilden yara almadan çıktı

OTOMOBİL 5 PARÇAYA AYRILDI SÜRÜCÜ TEK PARÇA ÇIKTI

Kazada 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Onur Ali Y, araçtan yara almadan çıktı.

5 parçaya ayrılan otomobilden yara almadan çıktı

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.

5 parçaya ayrılan otomobilden yara almadan çıktı

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