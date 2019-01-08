5 parçaya ayrılan otomobilden yara almadan çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
ARABA İKİ YERE ÇARPTI
Onur Ali Y'nin kullandığı 01 EUN 88 plakalı otomobil, Karataş Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından köprü demirlerine çarptı.
OTOMOBİL 5 PARÇAYA AYRILDI SÜRÜCÜ TEK PARÇA ÇIKTI
Kazada 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü Onur Ali Y, araçtan yara almadan çıktı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan kontrollerde 272 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, parçalanan otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı.