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5 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip teslim oldu.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 14:38..
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Şırnak'ta edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere 5 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin, ifadelerinin ardından Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Teröristlerin, emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜT İÇİNDE ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı, örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi.

5 terörist teslim oldu

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