5 yaşındaki Esma ölümden son anda kurtuldu

Olay, Dervişpaşa Mahallesi Nato yolunda meydana geldi. Hamza Çevlik’e ait iş yerinin önünde oyun oynayan Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen araç, sürücünün fark edip fren yapmasıyla Esma'ya hafif çarptı.

Esma, son anda ölümden kurtuldu İZLE

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK

Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, yara almadan kurtuldu. Esma'nın babası Birol Cinkara ise iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını söyledi.

"TAKİP ETSİNLER"

Cinkara, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler." dedi.