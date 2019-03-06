taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4295
Euro
6.14265
Altın
1285.05
Borsa
103452.85
Gram Altın
223.836

5 yaşındaki Esma ölümden son anda kurtuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yola fırlayan 5 yaşındaki minik Esma, araç sürücüsünün fark etmesi ile son anda ölümden kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamesı kaydına yansıdı.

DHA | 06.03.2019 - 17:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Olay, Dervişpaşa Mahallesi Nato yolunda meydana geldi. Hamza Çevlik’e ait iş yerinin önünde oyun oynayan Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen araç, sürücünün fark edip fren yapmasıyla Esma'ya hafif çarptı.

Esma, son anda ölümden kurtuldu İZLE

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK

Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, yara almadan kurtuldu. Esma'nın babası Birol Cinkara ise iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını söyledi.

"TAKİP ETSİNLER"

Cinkara, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

205
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

295
Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

254
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

209
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

59
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

66
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir