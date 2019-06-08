5 yaşındaki kızın boynundan kolyesini çaldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir parka gelen Z.B. isimli şahıs, E.Y. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun boynunda bulunan ve yaklaşık değeri 500 TL olan altın kolyeyi çaldı.

DAHA ÖNCE DE KÜÇÜK ÇOCUKLARI GASP ETMİŞ

Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Park çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin küçük yaşta çocuklara benzer yöntemler ile “gasp ve taciz” suçlarından dolayı 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kalan, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanan Z.B. olduğunu tespit etti.

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti İZLE

AYNI KIYAFETLERLE YAKALANDI

Bunun üzerine yapılan operasyonla şüpheli Z.B., olayda giydiği kıyafetleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.