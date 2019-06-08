taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

5 yaşındaki kızın boynundan kolyesini çaldı

Van'da ‘denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden’ yararlanıp cezaevinden çıkan ve 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp eden hırsız yeniden tutuklandı.

İHA | 08.06.2019 - 12:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir parka gelen Z.B. isimli şahıs, E.Y. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun boynunda bulunan ve yaklaşık değeri 500 TL olan altın kolyeyi çaldı.

DAHA ÖNCE DE KÜÇÜK ÇOCUKLARI GASP ETMİŞ

Olayın polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Park çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin küçük yaşta çocuklara benzer yöntemler ile “gasp ve taciz” suçlarından dolayı 12 yıl ceza infaz kurumunda tutuklu kalan, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanan Z.B. olduğunu tespit etti.

Denetimli serbestlikten yararlanıp dışarı çıktı, 5 yaşındaki kızın kolyesini gasp etti İZLE

AYNI KIYAFETLERLE YAKALANDI

Bunun üzerine yapılan operasyonla şüpheli Z.B., olayda giydiği kıyafetleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

1620
Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

Nusret'in şirket değeri dudak uçuklattı

331
Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

102
Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

Sagopa, Ceza'ya sadece başsağlığı diledi

68
Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

90
Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

Google: Huawei sınırlaması ABD'nin güvenliği için riskli

78
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir