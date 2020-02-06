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5 yaşındaki kızına tecavüz etti, mahkeme kararını verdi

Kayseri'de, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan baba, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 06.02.2020 - 14:25..
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 38 yaşındaki aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada 5 yaşındaki kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

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